Elisabetta Gregoraci | Briatore cerca la pace ma vola via a Capodanno

(Di sabato 28 dicembre 2019) Insieme sì, insieme no. L’attenzione sulla (ex) coppia formata dae Flavionon scema, anzi, sembra rinvigorirsi attimo dopo attimo per via del susseguirsi di voci che vorrebbero insistentemente un ritorno di fiamma tra i due. Ad alimentare le chiacchiere è un recente gossip riportato da alcune fonti attendibili molto vicine ad Alfonso Signorini, che hanno dichiarato che l’imprenditore 69enne ha deciso di lasciare Benedetta Bosi con un sms negli scorsi giorni. I motivi della rottura non sono chiari, così come d’altro canto non è stata chiara neanche la relazione:non ha mai indicato la Bosi come sua compagna, anzi, l’ha più e più volte definita un’amica. A esprimersi in maniera decisamente più colorita è stata invece proprio, che aveva pubblicamente dichiarato che la differenza d’età tra i due ...

