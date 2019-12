È morto Gianmario ‘Cico’ Zerbini, tre volte campione del mondo di kick boxe (Di sabato 28 dicembre 2019) Sport italiano in lutto. È morto a 48 anni, Gianmario Zerbini, meglio conosciuto come Cico campione di kick boxe. L'atleta, che vantava anche un passato da calciatore, ed era stato capace di vincere per tre volte il titolo iridato. L'ultimo successo era arrivato nel giugno del 2011 nella categoria dei medio-massimi. Leggi la notizia su fanpage

