Di Maio | “Nel 2020 toglieremo le concessioni autostradali ai Benetton”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il ministro per gli affari esteri scrive su Facebook. “Dovrà essere uno dei primi provvedimenti del nuovo anno”, tuona Di. Luigi Ditorna a parlare della necessità di revocare la concessione sulla gestione delle autostrade italiane alla società della famiglia Benetton. D’altronde è stata questa una delle crociate più importanti, tra quelle combattute … L'articolo Di: “Nelleai Benetton” proviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Dicembre: Autostrade&concessioni. Di Maio: revoca nel programma di governo - CretellaRoberta : RT @futura09: Cambi di casacca nel M5S, Di Maio: “Le ragioni sono sempre le stesse: non si vogliono più tagliare lo stipendio” https://t.co… - luisaloffredo28 : RT @futura09: Cambi di casacca nel M5S, Di Maio: “Le ragioni sono sempre le stesse: non si vogliono più tagliare lo stipendio” https://t.co… -