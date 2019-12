Cosa c’è stasera in TV? I programmi di sabato 28 dicembre

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 28 dicembre 2019) Si rivolge ai più piccoli, ma anche a chi ama i grandi cantanti italiani la programmazione televisiva della prima serata di questo282019. Tra commedie, telefilm classici e omaggi. Su Raiuno alle 21,25 c’è in prima visione televisiva Abel, il figlio del vento, film del 2015 diretto da Gerardo Olivares e Otmar Penker, con Jean Reno e Tobias Moretti. Il piccolo orfano Lukas trova un aquilotto caduto dal nido e lo aiuta a sopravvivere e crescere. Su Raidue alle 21,05 una nuova puntata della serie tv NCIS, dal titolo Oltre le apparenze – Senza arte né parte. Jethro e i suoi uomini del team sono a capo della NCIS, l’unità anticrimine che ha per scopo quello di risolvere i crimini che riguardano gli uomini della Marina Militare degli Stati Uniti. Affrontano casi difficili che vanno dallo spionaggio al terrorismo, dall’omicidio al furto. Su Raitre alle 21,20 In arte, il ...

lucianonobili : La tassa sulle merendine, la rimozione del crocifisso, la iena Giarrusso a controllare i concorsi. Sarà doloroso ri… - _Carabinieri_ : Durante le vacanze di Natale cosa c’è di meglio che trascorrere del tempo nelle nostre Riserve Naturali con la fami… - NicolaPorro : 'Cosa vuoi che sia fare il gesto del #ditomedio... se di mezzo c'è #Salvini'. L'ipocrisia dei benpensanti che vorre… -