Conte | conferenza stampa di fine anno | “Lega? Non mina la stabilità democratica | ma

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Se Salvini e la Lega possano essere un problema per la? Ritengo che la Lega sia una forza pienamente legittimata a partecipare al gioco democratico. Quello che mi ha meravigliato è il modo con cui Salvini interpreta la sua leadership, con slabbrature e strappi istituzionali”. Così il premier Giuseppenelladirisponde alle domande dei cronisti sulle modalità di azione dell’ex ministro dell’Interno. “Questa modalità di interpretare il suo ruolo la ritengo insidiosa, la Lega in sé no”, conclude il presidente del Consiglio. L'articolodi: “Lega? Nonla, ma Salvini interpreta la leadership in modo insidioso” proviene da Il Fatto Quotidiano.

