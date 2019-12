Abusi su Rohingya, Onu condanna Myanmar

repubblica : L'assemblea Onu condanna la Birmania per gli abusi su Rohingya [aggiornamento delle 08:43] - LaStampa : Il documento è stato approvato a New York con 134 sì su 193 Paesi rappresentati contro 9 no e 28 astensioni. - Agenzia_Ansa : Assemblea #Onu condanna la #Birmania per gli abusi sui #Rohingya. Il Governo invitato a combattere odio contro le m… -