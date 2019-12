Tu | che dicevi di volermi bene | mi hai pugnalato alle spalle E non posso dimenticarlo

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Qualcuno ha detto una volta che un tradimento da parte di un amico fa più male di quello di un fidanzato e mai cosa fu più vera. Occorre viverlo quel dolore, trovarsi in prima persona a ricevere quella pugnalata inaspettataspche lascia una cicatrice indelebile. Perché noi abbiamo aperto il cuore a quelle persone, abbiamo pianto con loro, ci siamo confidati e affidati credendo che ci avrebbero protetto proprio come un amico dovrebbe fare. E invece improvvisamente, quel dolore lancinante ci ha riportato bruscamente alla realtà e proprio lui, quello che consideravamo un amico, ci hasp. Il tradimento da parte di una persona di cui ci fidavamo non si può dimenticare, mai. Perché certe cose dalla vita e da determinate persone proprio non ce le aspettiamo. Fa male sapere che chi ci ha promesso sincerità, lealtà e affetto, non ci ha pensato due volte prima di ...

