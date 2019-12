Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non si sposano La decisione

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 27 dicembre 2019)non si sono sposati in segreto Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare sul matrimonio celebrato in segreto tra. A lanciare l’indiscrezione era stato il settimanale Nuovo che nelle scorse settimane aveva svelato che la conduttrice di Verissimo e l’amministratore delegato del Gruppo Mediaset si fossero sposati, appunto, in gran segreto alcuni mesi prima, dopo 20 anni di convivenza e due figli. Adesso invece è arrivata la smentita. Sulle pagine di Oggi infatti Alberto Dandolo ha rivelato che i due non hanno celebrato alcun matrimonio. Nel dettaglio ha scritto: “Negli ultimi giorni si è parlato di un matrimonio segreto tra. Oggi è in grado di confermarvi che non ci sono nozze già celebrate tra i due.” Insomma non sono stati i diretti ...

