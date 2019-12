Sci alpino | si ricomincia con Bormio e Lienz! Il programma del fine settimana e come

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dopo la prova cronometrata di ieri della discesa libera della Coppa del Mondo maschile di sci, aoggi, venerdì 27 dicembre, in luogo della prova cronometrata andrà in scena alle ore 11.30 la discesa libera cancellata in Val Gardena. Resta confermato invece il resto delper gli uomini ed a Lienz per le donne. Tutte le gare della Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, inOA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare inCOPPA DEL MONDO SCI27-29 DICEMBRE Venerdì 27 dicembre Ore 11.30: discesa libera maschile(recupero della discesa cancellata in Val Gardena) Sabato 28 dicembre Ore 10.15: prima manche slalom gigante ...

