Scandalo #metoo | Harvey Weinstein rischia altri otto processi

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dopo le nuove accuse per molestie da parte di un’ex modella polacca, Kaja Sokola, i pm di Los Angeles hanno svelato che suincombono. La polizia di Beverly Hills e di Los Angeles ha portato quattro casi ciascuna davanti ai pubblici ministeri, che li stanno esaminando per decidere se procedere. In un’email all’Associated Press il portavoce di, Juda Engelmayer, ha affermato di non avere per il momento nulla da aggiungere. Jackie Lacey, procuratrice distrettuale della Contea di Los Angeles, ha creato una task force speciale per gestire le denunce di molestie sessuali legate al fenomeno, esplose negli ultimi due anni. Nessuno dei protagonisti dello, tra cuima anche Kevin Spacey e James Toback, sono stati condannati. Secondo il New York Times, l’ex produttore cinematografico e il ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.