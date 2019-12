Scacchi | Mondiali Rapid 2019 | Magnus Carlsen solo in testa nel torneo open | in quello

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Si sono disputati oggi i turni dal 6° al 10° per ile dal 5° all’8° per il corrispettivo femminile aidiin corso di svolgimento a Mosca. Andiamo a vedere che cosa è esattamente accaduto nelle battaglie sullaera con il tempo di riflessione di 15 minuti più 10 secondi di incremento a mossa per ogni giocatore. Nella rassegnasi porta daal comando con 8 punti su 10. Il norvegese, dopo un paio di patte a inizio giornata, riceve in regalo dal ceco Viktor Laznicka la vittoria all’ottavo turno per un clamoroso errore entrando nel finale di partita, quindi regola (con conclusione veloce non vista) l’ucraino Alexander Zubov e, infine, orchestra una micidiale quasi miniatura con il vietnamita Le Quang Liem quale vittima designata. Alle spalle del miglior giocatore del mondo, con 7.5/10, ci sono il cinese Wang ...

