Quale limite di resistenza hanno gli atleti?

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nel 2020 torneranno le Olimpiadi e, tra una maratona e una prova di triathlon, ci chiederemo come fanno glia spingere sempre più lontano i limiti del proprio corpo. Una domanda che ha ancora più senso quando si pensa a eventi che durano settimane o mesi. Pensate per esempio a una competizione che prevede una maratona al giorno, sei giorni a settimana, per cinque mesi. Vi sembra eccessivo? E invece è possibile e proprio questo evento sportivo, la Race Across America del 2015, ha ispirato uno studio decisamente interessante, che indaga i limiti umani e il dispendio energetico, nel contesto degli sforzi prolungati. In questo video, il giornalista di Wired Us Robbie Gonzalez si confronta con uno degli autori dello studio, l’accademico di antropologia evolutiva Herman Pontzer della Duke University per capire se esiste un precisooltre illaumana non ...

MASSARIASCENSO1 : RT @MASSARIASCENSO1: @JollyRoger____ @HuffPostItalia - manco andare a 100 km orari su una strada abbondantemente illuminata con il limite a… - MASSARIASCENSO1 : @JollyRoger____ @HuffPostItalia - manco andare a 100 km orari su una strada abbondantemente illuminata con il limit… - aspettaaspetta : RT @ivanacristofane: @anari56 Quale limite di reddito hanno fissato per avere l'asilo nido gratis? Quello per cui, come sempre, ne possano… -