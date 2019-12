Perché è importante rileggere i classici

Leggi la notizia su espresso.repubblica

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ciò che rende i romanzi dell’Ottocento tanto affascinanti è la complessità e la molteplicità delle storie, dove ognuno è libero di seguire la trama che preferisce 20 titoli per il 2020: ecco i libri da (ri)leggere"

matteorenzi : Non ho fatto alcuna cena con Salvini, né in Toscana né altrove. Non c'è nessun retroscena. Qui c'è un Paese che dev… - lorenzog1973 : RT @AlfonsoFuggetta: Al di là di una sequenza di errori abbastanza imbarazzante, questo articolo di Rizzo ricorda un dato importante: da an… - ricpuglisi : RT @dorinileonardo: @ricpuglisi ma sai, per certi politici è molto più importante preservare la loro 'community' di qualche decina di migli… -