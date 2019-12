TelevideoRai101 : Nigeria, un'altra strage di cristiani - PISITTU_ARESTI : Altra strage di cristiani in Nigeria e sto governo di marionette continua con l’importazione di galeotti - Dragonf73299400 : Un’#europa politicamente corretta che non si occupa dei #cristiani perseguitati e che, per timore di essere etichet… -

Un gruppo jihadista legato all'Isis ha diffuso un video in cui mostra l'uccisione di 11nel Nord Est della, rivendicando il massacro e affermando di avere ancora due ostaggi. Secondo il giornalistano Salkida, esperto di jihadismo, il massacro è avvenuto la notte di Natale. I terroristi spiegano l'azione come atto per "vendicare" le morti di ottobre scorso dei leader Abu Bakr al-Baghdadi e Abul-Hasan al-Muhajir.(Di venerdì 27 dicembre 2019)