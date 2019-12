L' Aldebaran di Unomattina

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Proprio in questi giorni, esattamente il 22 dicembre, è stato il compleanno di. Il programma è nato nel 1986 con la conduzione di Piero Badaloni (per il Tg1) ed Elisabetta Gardini (per la Rete 1). La trasmissione infatti fu fra le prime co-produzioni fra la Rete ed il Telegiornale. Rai1 era all'epoca diretta da Emmanuele Milano, mentre il Telegiornale da Albino Longhi.Negli anniè sempre restato saldamente all'interno del palinsesto della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo, con tutta una serie di conduttori che sono cambiati strada facendo. Attualmente la trasmissione è condotta da Valentina Bisti (per il Tg1) e da Roberto Poletti (per la Rete 1), coppia che funziona molto bene. Il programma nel corso degli anni ha avuto un calo di ascolti rispetto ai suoi esordi per il moltiplicarsi dell'offerta televisiva, pur restando sempre leader di fascia. ...

