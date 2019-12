Juve | Paredes un obiettivo di mercato | Emre Can la chiave

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Lasi muove per provare a piazzare qualche colpo diin vista di gennaio, l’primario sembra oramai essere Leandro. L’operazione è molto complessa, ma da Parigi qualcosa si potrebbe aprire grazie alla volontà del tecnico del Psg Tuchel.vuole i bianconeri Sicuramente, dopo questa prima parte di stagione, lantus ha evidenziato diverse difficoltà a centrocampo, reparto fondamentale per la filosofia di gioco di Maurizio Sarri. A più riprese la dirigenza bianconera ha dichiarato di non voler investire per gennaio, viste le operazione compiute nell’ultima sessione estiva di. Le uniche trattative fattibili concerneranno giocatori disposti a spostarsi in prestito in quel di Torino. Nelle ultime ore, qualcosa sembra muoversi per Leandro, centrocampista argentino ai margini del progetto tecnico del Psg. ...

