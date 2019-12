Joker | la sceneggiatura pubblicata on line | il killer dei genitori di Batman non ha un

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ladinon dà un nome all'assassino deidi Thomas e Martha Wayne, colui che ha generatoresta privo di identità... almeno per adesso. La versione definitiva delladiè stataongrazie a Deade conferma l'anonimato suldeidi. Come abbiamo visto nel film, l'assassino non sarebbe Arthur Fleck, bensì un individuo anonimo con indosso una maschera da clown che nello script non viene mai chiamato per nome. I numerosi fan che hanno amano il cinecomic di Todd Phillips, ora possono leggere la versione integrale delladionper carpirne i segreti. Lo script è stato realizzato dal regista Todd Phillips insieme a Scott Silver che hanno realizzato uno studio psicologico ...

