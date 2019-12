TelevideoRai101 : Iran,sisma 5.1 vicino centrale nucleare -

Una scossa sismica di magnitudo pari a 5.1 è stata registrata nella notte in, non lontano dalladi Bushehr. Secondo i rilevamenti dell'Agenzia geologica Usa (Usgs) il terremoto ha avuto l'epicentro a 44 km di Borazjan, nella provincia di Bushehr, e l'ipocentro a circa 40 chilometri di profondità. Le autorità non hanno segnalato danni a strutture o feriti.(Di venerdì 27 dicembre 2019)