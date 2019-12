Cangemi | con le feste nei carceri tornano concerti

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Roma – Dal 30 dicembre 2019 all’8 gennaio 2020, in occasione delle festivita’, torna “Note In Carcere”, progetto nato da un’idea di Franco Califano e promosso dal vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe. E’ quanto si legge in una nota del consigliere regionale di Forza Italia. Manuela Villa, Marcello Cirillo e Mario Zamma gli artisti che si esibiranno per ledi Roma e provincia, spiega la nota. Il 30 dicembre alle ore 10.30 Manuela Villa sara’ a Regina Coeli, mentre il 3 gennaio si esibira’ alla Casa Circondariale di Velletri (ore 15); Marcello Cirillo e Mario Zamma porteranno la musica e il cabaret negli istituti di Rebibbia Femminile il 7 gennaio alle ore 11 e Rebibbia Nuovo Complesso l’8 gennaio alle ore 15.30. “Dopo la grande partecipazione e l’entusiasmo registrato con i ...

