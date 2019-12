Autostrade e i due documenti che complicano la revoca

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera illustra oggi dueche rischiano di complicare ladelle concessioni autostradali dopo il decreto Milleproroghe e la norma su ANAS contestata dai Benetton. Il decreto prevede il subentro immediato di ANAS e introduce un nuovo metodo di calcolo per l’indennizzo che farebbe scendere da 23 a 7 miliardi la somma che lo Stato dovrebbe versare. A ritardare l’invio del decreto al Quirinale è stata la necessità di sistemare alcune piccole coperture, legate ad altri articoli del provvedimento e intrecciate al disegno di legge di Bilancio, che nelle stesse ore veniva approvato dal Parlamento in via definitiva. Ma la questione vera resta sempre quella delle concessioni autostradali, con Aspi che minaccia ricorsi miliardari se il governo dovesse andare avanti. Dopo mesi di guerriglia, ormai tra il governo e l’azienda è guerra aperta. E ...

