Allenatore Genoa | tutto pronto per Nicola | le ultime sulla panchina

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019), sarà Davidel’erede di Thiago Motta. Il tecnico atteso in città domani per formalizzare l’accordo Sarà Davideil prossimodelapparecchiato per l’inizio dell’avventura rossoblù del tecnico, che subentrerà a Thiago Motta dopo gli ultimi risultati deludenti dell’italo-brasiliano. L’ex mister di Crotone e Udinese, tra le altre, è atteso nella città ligure nella giornata di domani,a mettere l’accordo raggiunto con Enrico Preziosi nero su bianco per poi iniziare il suo lavoro. Leggi su Calcionews24.com

TuttoIlMercato : In attesa di risolvere il problema allenatore, il #Genoa si avvicina al primo rinforzo a centrocampo: si tratta di… - rossi20_rossi : RT @Fantacalcio: Allenatore Genoa, Thiago Motta esonerato! Ma c'è dubbio sul sostituto - Fantacalcio : Allenatore Genoa, Thiago Motta esonerato! Ma c'è dubbio sul sostituto -