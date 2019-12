Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Unadidall’epilogo drammatico, confinito ina causa del troppo alcol bevuto con alcunimaggiorenni, che lo hanno ripreso con gli smartphone mentre era disteso in un campo rischiando l’ipotermia. Il video, condiviso su Whatsapp, è poi diventato virale tra i coetanei dei ragazzi. A riportare la vicenda, consumatasi la notte della Vigilia diin una villa dell’Appennino Modenese, è Il Resto del Carlino: Prima se lo passano come se fosse una p. Poi lui è disteso a terra, in un campo. Dopo le prime biascicate parole non riesce più a reagire: è immobile. Troppo alcol si è sostituito al sangue... Loincitandosi a vicenda e ben presto il video gira su Whatsapp e finisce sugli schermi di tantissimi ragazzi. Dopo di che tornano a brindare mentre lui è ancora a terra, ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: 17enne si ubriaca alla festa di Natale e va in coma etilico: gli amici lo filmano su Whatsapp - SHIN_Fafnhir : RT @HuffPostItalia: 17enne si ubriaca alla festa di Natale e va in coma etilico: gli amici lo filmano su Whatsapp - HuffPostItalia : 17enne si ubriaca alla festa di Natale e va in coma etilico: gli amici lo filmano su Whatsapp -