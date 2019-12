Tifosi giallorossi | la vittoria è ancora più dolce | la sorpresa del Chievo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoVerona – Un ‘boxing day’ memorabile. Idel Benevento giunti a Verona non potevano chiedere di meglio. Un’altra, stavolta con l’aggiunta di quel pizzico di sofferenza che rende le conquiste memorabili. Lazza del secondo successo consecutivo al Bentegodi (lo scorso anno a cadere fu l’Hellas a Pasquetta, 0-3), è stata accompagnata da un altro bell’episodio all’uscita dal settore ospiti, dove il club di casa si è reso autore di un gesto bellissimo. Per i sostenitori sanniti, infatti, è stato allestito un banchetto con tanto di the caldo e pandoro, specialità della casa. Un modo come un altro per augurare buon Santo Stefano e per brindare alla bellezza del calcio. Stupiti e felici, idel Benevento non hanno potuto fare altro che gradire e ringraziare gli addetti della società per un terzo ...

