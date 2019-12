Star Wars | Ian McDiarmid | George Lucas non avrebbe riportato in vita

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 dicembre 2019): L'Ascesa di Skywalker riporta in scena Palpatine e Ianha confermato chenoncoinvolto il personaggio nella storia.: L'Ascesa di Skywalker hainl'imperatore Palpatine e Ianha commentato in una recente intervista la scelta compiuta dagli sceneggiatori del film, arrivato nelle sale italiane da poco più di una settimana. L'interprete dell'iconico villain ha infatti rivelato a Digital Spy: "Ho pensato che fosse morto! Quando abbiamo girato Il ritorno dello Jedi ed è stato gettato nel reattore della Morte Nera, era morto. E ho detto 'Oh, ritorna?'. Eha risposto: 'No, è morto'". Ianha quindi proseguito spiegando: "Avevo accettato questa fine della storia. Ma all'epoca, ovviamente, non sapevo che ...

