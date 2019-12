Napoli | Auriemma svela | “De Laurentiis ha parlato con il Sassuolo di Berardi e Boga”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 26 dicembre 2019): “Dehacon ildie Boga” Raffaele, giornalista di Radio Marte, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il proprio canale YouTube. Si èsoprattutto di mercato. ” ADL s’è intrattenuto con il dg delCarnevali, hannodi Boga che ormai è prenotato dalma anche di. Ilvorrebbe prenderli entrambi in estate, magari Boga anche prima se dovesse partire uno tra Callejon o Mertens“. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Koulibaly – Quattro club di Premier sul senegalese Pedullà – Pronta la prima cessione per gennaio in casaParedes-– Si inserisce la Juve che scarica Emre Can Mercato– Il reale obiettivo potrebbe giocare in Serie A Sarri attaccato dai suoi ex calciatori Maurizio Sarri: “rimasto mio ostaggio? Quel ...

