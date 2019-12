Napoli | attento L’Arsenal piomba su Koulibaly | la situazione

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 26 dicembre 2019), l’Arsenal punta fortegià per il mercato di gennaio. Il centrale è valutato 65 milioni: la posizione degli azzurri L’Arsenal punta Kalidougià nella sessione di mercato di gennaio. È quanto fa sapere la testata inglese Daily Mirror, che sottolinea come il centrale delsia un obiettivo primario dei Gunners. La sua valutazione attuale, nonostante gli errori di inizio stagione, rimane di 65 milioni di euro. I partenopei non vorrebbero farlo partire, continuando così a puntare sul difensore che ha fatto le fortune azzurre negli ultimi anni. Leggi su Calcionews24.com

giada_online : RT @sabrika65: Buddy vive in strada,fra1000 pericoli Nn è capace di essere attento alle auto,nè è scaltro da allontanarsi dalle persone cat… - cinziageraci1 : RT @sabrika65: Buddy vive in strada,fra1000 pericoli Nn è capace di essere attento alle auto,nè è scaltro da allontanarsi dalle persone cat… - lafedecorsi : RT @sabrika65: Buddy vive in strada,fra1000 pericoli Nn è capace di essere attento alle auto,nè è scaltro da allontanarsi dalle persone cat… -