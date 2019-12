Lite in discoteca di Ossi Sassari | accoltellato un 26enne | è grave

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Un ragazzo di 26 anni è stato ricoverato in ospedale in condizioni gravissime dopo essere statoall’alba durante unain una. È successo nel locale Blu Star di, in provincia di. Lacon un altro giovane, e poi l’aggressione, sono avvenute al bancone del bar intorno alle 5. L’altro ragazzo è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato per tentato omicidio. Colpito al ventre da una coltellata Ilferito si chiama Giovanni Fresi. Secondo le prime ricostruzioni, pare abbia provato a difendersi parando con un braccio un primo fendente, ma la seconda coltellata l'ha colpito in pieno ventre, provocando una ferita vistosa e unaemorragia. Soccorso dai proprietari del locale, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso su un'ambulanza del 118: è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma la prognosi è riservata. Rintracciato e ...

