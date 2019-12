Intervista Ronaldo | “Il difensore più forte? Quelli con cui mi alleno”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Il sito calciomercato.com ha riportato la lungadi Cristianoall’emittente DAZN:nella suaritiene il trio Bonucci, Chiellini e De Ligt il piùdella Serie A: Cristiano o CR7? – “Non cambia, a casa mi chiamano. A scuola mi chiamavano Cristiano, nel mondo del calcio mi chiamano Ronny, Chris. Solo i tifosi mi chiamano CR7.” SUL BRAND CR7 – “Il mio mondo è il calcio, ma per me è importante anche il mondo fuori dal calcio. Sono diventato un uomo d’affari, è normale quando inizia a crare qualcosa di diverso, fuori dal mondo del calcio, ti vedono in modo diverso. Certamente è una cosa positiva, ma non mi importa più di tanto. La cosa più importante per me è ancora il calcio“. SULLA PERSONA– “Per me esiste un solo Cristiano, non faccio differenze. Come ho detto prima, sono cose distinte, ma unite. Sono ungicoatore di ...

