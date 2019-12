Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 26 dicembre 2019)nella serata di Natale. Le fiamme hanno devastato l’appartamento deldelpiù– Unè divampato nella serata di Natale a. Le fiamme sono scoppiate nell’appartamento di Paolo Novello, manager e capo meitre delpiùdel capoluogo piemontese. Unain apprensione per le sue condizioni visto che l’uomo è stato ricoverato in ospedale nel reparto di Rianimazione per le ustioni riportate nel rogo. Al momento i medici non hanno ancora sciolto la prognosi e le prossime ore potrebbero essere decisive per le sorti del. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questo incidente., fiamme in pieno centro L’allarme è stato lanciato nella serata di mercoledì 25 dicembre 2019. Le ...

NewsMondo1 : Incendio a Torino, grave il maitre del ristorante più antico della città - serenel14278447 : Torino, incendio in via Bogino: grave manager ristorante 'Del Cambio' - lightmoon972 : RT @infoitinterno: Le drammatiche immagini dell'incendio nel centro di Torino -