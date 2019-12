Documenti falsi e tentata truffa | finisce in manette la vigilia di Natale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Nel pomeriggio del 24 dicembre, militari del dipendente Nucleo Operativo e Radiomobile, Sezione Radiomobile di Salerno, coordinati dal Capitano Semboloni e diretti dal Maresciallo Capo Prete, traevano in arresto M. R., salernitano, classe ’64, agente di commercio, censito in banca dati, per possesso did’identità e bancari. In particolare, M. R., si presentava più volte all’interno dell’ufficio postale di via Ostaglio dove, esibendo un documentoficato, provava a effettuare operazioni bancarie su un conto corrente intestato ad un’altra persona. La dipendente impiegata allo sportello, insospettita dal documento presentato, approfondiva i controlli e, trattenendolo con una scusa, contattava il numero di pronto intervento 112. Giunti sul posto, i militari dell’Arma constatavano latà dei...

