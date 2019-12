Cos’è la sindrome del bambino scosso | quali sono i rischi e come evitarla

Leggi la notizia su tpi

(Di giovedì 26 dicembre 2019)ladelLadel bimbo(‘shaken baby syndrome’) è la conseguenza di una forma di maltrattamento molto sottovalutata, ma che può provocare seri danni cerebrali e neurologici, nonché la morte, nei bambini fino ai tre anni. Laè recentemente balzata agli onori della cronaca per il caso deldi 5 mesi finito in coma sabato scorso e ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’Ospedale di Padova, dopo che la madre lo avevaviolentemente. Le condizioni delmolto gravi ma stabili. Una Angiotac disposta dai medici della terapia intensiva di Padova ha rilevato che il flusso sanguigno sta ancora irrorando il cervello del piccolo. La madre del, una 29enne originaria di Vicenza che vive a Mestrino con la famiglia, è indagata per lesioni ...

