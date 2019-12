Arsenal, comincia con un pareggio l’avventura di Arteta (Di giovedì 26 dicembre 2019) L’Arsenal non va oltre l’1-1 in casa del Bournemouth: i Gunners non riescono ad uscire dalla spirale di risultati negativi L’arrivo di Arteta non ha dato (ancora) la scossa che serviva all’Arsenal per tornare alla vittoria. I Gunners, infatti, non sono andati oltre all’1-1 in casa del Bournemouth. Al vantaggio iniziale di Gosling ha risposto il solito Aubameyang. L’Arsenal così colleziona il secondo pareggio consecutivo. Nelle ultime cinque partite i londinesi hanno vinto una sola partita, scivolando all’undicesimo posto in classifica. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

