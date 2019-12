Sardine | Mattia Santori “Per ritornare in piazza ora ci servono soldi”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Solo il 14 novembre scorso lesi sono viste per la prima volta organizzando un flashmob muto inMaggiore a Bologna. Era il 14 novembre quando comparvero per la prima volta le. Dopo solo un mese hanno organizzato aSan Giovanni a Roma un grande evento che ha visto la partecipazione di 35 mila persone. A distanza di quasi due mesi dalla loro nascita il movimento sta cercando di darsi una struttura ma per farlorisorse. Solo per allestire il palco e pagare le concessioni per la manifestazione diSan Giovanni ci sono voluti più di 10 mila euro. Ora peròaltri soldi per l’evento in programma il 19 gennaio a Bologna, una settimana prima delle votazioni in Emilia Romagna e per darsi un’organizzazione. A spiegarlo è lo stessogli eventi più piccoli continueremo a fare flashmob che non costano ...

