«…Pasqua chissà se puoi» | gli auguri di Natale di Taffo

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) «con chi vuoi, Pasquase». Così recita la locandina didi, l’agenzia di pompe funebri nota per il suo umorismo lugubre. Ad adornare la scritta, una corona di stelline, palle die… bare. Da una canzone estiva intitolata «Magari muori» all’ironia sull’annuncio di Matteo Salvini di aprire gli ospedali anche di sabato e domenica, negli ultimi mesinon ha perso occasione di dire la sua sulle ricorrenze o sui fatti legati all’attualità. Recentemente però, l’humor nero dell’agenzia era stato criticato. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne l’azienda ha pubblicato un’immagine incorniciata dalla frase «Ci sono due tipi di donne». Sotto: una bara e un’altra scritta: «Quelle che denunciano». In molti avevano attaccato la ditta, affermando che aveva toccato in ...

Leggi la notizia su open.online

AntFuniciello : RT @davidbidussa: Aspetto #daciamaraini a Pasqua. Chissà cosa sarà capace di scrivere. - AndreaRomano9 : RT @davidbidussa: Aspetto #daciamaraini a Pasqua. Chissà cosa sarà capace di scrivere. - davidbidussa : Aspetto #daciamaraini a Pasqua. Chissà cosa sarà capace di scrivere. -