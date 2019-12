Il nuovo video di Nioh 2 mostra un pericoloso boss e la Switchglaive in azione

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Durante una diretta natalizia tenuta da Dengeki PlayStation, Koei Tecmo ha sfruttato l'occasione perre ungameplay di2. nel filmato vediamo il protagonista alle prese con un micidialedi nome Makara Naotaka, inoltre farà la sua comparsa anche, una potente arma con l'abilità di trasformarsi.Come molti altri personaggi della serie, Makara Naotaka è una figura storica che ha combattuto (durante il periodo Sengoku) sotto la bandiera del clan Asakura."Sfodera la tua spada: brutali scontri ti attendono dietro ogni angolo in questo GdR d'ambientato in una terra devastata da una guerra civile.Per trionfare, dovrai armarti di pazienza per scoprire i punti di forza di ogni nemico, umano o demone che sia, e imparare quando colpire per sfruttare le loro debolezze. Ogni sconfitta è un passo avanti nel tuo cammino verso la vittoria. Solo nella morte ...

