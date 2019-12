Sparatoria a Grosseto | morto uno dei due feriti

(Di martedì 24 dicembre 2019) Un uomo di 40 anni, di nazionalità colombiana, ènell’ospedale di Siena dopo essere stato ferito da un colpo di arma da fuoco a. Nellaè rimasto ferito anche un altro uomo, originario del Senegal. Da quanto appreso i due sono statila notte scorsa da un altro uomo, anche lui straniero. L’uomo di origini senegalesi ha riportato ferite gravi, ma non è in pericolo di vita. «L’episodio della scorsa notte è un fatto grave che scuote gli animi di una città che fortunatamente non è abituata ad eventi così drammatici che devono essere ripudiati in maniera categorica. Non è ancora maturo il momento per commentare né interpretare quello che è successo ma dalle primissime notizie pare che il fatto sia maturato in contesto criminale», ha commentato il sindaco di. Leggi anche: Tragedia di Corso Francia a Roma: Pietro positivo ...

Leggi la notizia su open.online

