Palermo: quindicenne denuncia il padre ‘Picchia e maltratta me e la mamma, aiutateci’ (2) (Di martedì 24 dicembre 2019) (Adnkronos) – Intanto la ragazza, assistita dallo studio legale Di Lorenzo, già da alcuni giorni è ospite dei familiari del suo ragazzo dove ha cercato e trovato riparo, dopo che il papà le aveva materialmente chiuso la porta di casa. “Vedremo cosa farà la mamma, se trova il coraggio di confermare e denunciare il marito”, aggiunge il legale della ragazzina. Ma cosa ha raccontato la piccola vittima ai carabinieri? “Da molti anni non ho un buon rapporto con mio padre con il quale da luglio non parliamo più – racconta la giovane – Da tre anni mi alza le mani, colpendomi al volto e al collo e nel corpo”. E racconta degli episodi particolari. “Due anni fa circa, mi trovavo in palestra – dice – mentre ero fuori in attesa che il padre del mio compagno mi venisse a prendere mio padre è venuto a sorpresa e vedendomi abbracciata ...

Leggi la notizia su calcioweb.eu

Palermo quindicenne Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Palermo quindicenne