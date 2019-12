(Di martedì 24 dicembre 2019) Sarà una vigilia di Natale speciale per. Lei, classe 2005, se la vivrà in famiglia, in serenità e nel pieno del, reduce da una stagione agonistica speciale: più giovane medagliata in un Mondiale diin italia (argento nei 50 rana) e primo oro a livello assoluto nei 50 rana degli Europei in vasca corta a Glasgow (Gran Bretagna). Risultati che hanno alimentato l’interesse dei media e per leiquesto è ancora un po’ strano. La giovane pugliese, infatti, vuol viversi la sua esperienza agonistica senza dover per forza bruciare le tappe o dimostrare qualcosa a qualcuno. La sua parola d’ordine, per il momento, è una sola:. Lo ha detto chiaramente in terra scozzese. Per questo la “psicosi” dei 100 rana (olimpici) è frutto più del “tifoso un po’ bavoso”.è cosciente delle difficoltà di ...

Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Nuoto: Benedetta Pilato e il divertimento del gareggiare. Non si decide tutto a 14 anni… - SwimmerShopit : Nuoto, Benedetta Pilato conquista il suo primo titolo italiano nei 50 rana - nuotopuntocom : Gazzetta Sports Awards 2019, i vincitori Simone Barlaam, Federica Pellegrini, Benedetta Pilato e tanti altri campi… -