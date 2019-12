Mondovì, un bambino di due mesi muore nella culla (Di martedì 24 dicembre 2019) La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri. Il bimbo è stato colto probabilmente da un malore mentre si trovava in un alloggio in rione Piazza a Mondovì. Una vera e propria tragedia ha scosso un paese intero e in particolare una giovane famiglia alla vigilia di Natale. Un bambino di appena due mesi si … L'articolo Mondovì, un bambino di due mesi muore nella culla proviene da www.meteoweek.com.

