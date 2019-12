Gemelli 2020 | oroscopo Mauro Perfetti | previsioni astrologiche dell’anno

Leggi la notizia su lanostratv

(Di martedì 24 dicembre 2019): ledell’amore per tutto l’anno Cari, questa volta riuscirete a lasciare il segno! Parola delledidell’. Secondo l’astrologo, il nuovo anno si preannuncia particolarmente rasserenante e generoso di sorprese, perché vi impegnerete molto per rinforzare le relazioni affettive che meritano amore e dedizione. Le vostre aspettative inizieranno ad armonizzarsi con quelle di chi vive con voi, mentre i contrasti degli ultimi tempi avranno i giorni contati. Le Stelle premieranno tutti quei legami che per voi hanno un reale valore. Per chi è in crisi, secondo l’deidi, dovrà rivedere certe situazioni e non c’è tempo per salvare nulla. Forse è arrivato il momento di lasciarle andare. Tra aprile, maggio e tutto giugno, ci saranno ...

