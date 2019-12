Frantoio “abusivo” | denunciato un 70enne e sequestrati beni per 1 milione di euro

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione Forestale di Mirabella Eclano hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento undella Valle dell’Ufita, ritenuto responsabile di gestione illecita nonché per combustione illecita di rifiuti pericolosi e non, oltre che per esercizio abusivo di attività commerciale. Dalle verifiche, eseguite unitamente ai Carabinieri della Stazione Forestale di Castel Baronia e con il supporto di tecnici dell’ARPAC di Avellino, emergeva che il predetto esercitava l’attività di molitura di olive in una struttura da diversi anni in curatela fallimentare, senza alcuna autorizzazione all’accesso né all’esercizio dell’attività commerciale. Nel piazzale esterno all’opificio gli operanti rilevavano: decine di metri cubi di rifiuti pericolosi e non pericolosi (costituiti da pneumatici fuori uso, plastica, veicoli fuori ...

