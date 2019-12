Fabiola Sciabbarrasi | ricordando Pino Daniele | «Un grande amore non muore mai»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 24 dicembre 2019)e il maritoe il maritoe Mapi Dannae Mapi DannaQuando la terra trema, il primo istinto è quello di chiudersi a riccio e aspettare che passi. Ci può volere del tempo.ci ha messo cinque anni per capire cosa fosse successo quel 4 gennaio 2015, il giorno in cuiè morto. Il cantautore napoletano sulla carta era ancora suo marito ma i due di fatto erano separati da più di qualche mese.– ex modella dagli occhi verdissimi, papà severo ma giusto, un primo matrimonio naufragato in poco tempo – al fianco diha trascorso più di vent’anni, mettendo al mondo tre figli (Sara, 23 anni, Sofia, 18, e Francesco, 13), diventando più ...

