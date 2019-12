(Di martedì 24 dicembre 2019) Ildella Russia non ci sta e dichiara che parteciperà ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, confermando l’intenzione di contestare l’esclusione del Paese dalle principali competizioni sportive per la falsificazione dei dati antinegli ultimi anni. Stanislav Pozdniakov, capo del ROC, ha rilasciato alla stampa le seguenti dichiarazioni dopo una riunione: “Il(ROC) e’ un membro a pieno titolo e paritario del movimento, ed e’ per questo che abbiamo tutte le ragioni di credere che formeremo la squadra per Tokyo e faremo del nostro meglio per garantire che la squadra gareggi sotto la bandiera tricolore russa“. Lo scorso 9 dicembre, la Wada (Agenzia mondiale anti) ha vietato alla Russia la partecipazione ai grandi eventi sportivi internazionali, tra cui Olimpiadi estive del 2020 e invernali del 2022 ...

Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Doping, il Comitato Olimpico russo farà ricorso contro la squalifica: “Parteciperemo ai Giochi di Tokyo” - euronewsit : Doping: Comitato olimpico russo sostiene l'Agenzia antidoping (locale) - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Doping: Comitato olimpico russo sostiene l'Agenzia antidoping (locale) 1… -