(Di martedì 24 dicembre 2019), 82 anni, ènella notte a seguito di unche s’è sviluppato nella casa dove viveva

Leggi la notizia su laprimapagina

news_confusenet : Città di Castello (Perugia), divano prende fuoco: donna muore in casa - GalileoTele : CITTÀ DI CASTELLO, DIVANO PRENDE FUOCO, DONNA MUORE IN CASA - Laprimapagina : #Perugia Città di Castello. Incendio in via Ferrer: morta Bruna Ercolani, salvo il suo cagnolino -