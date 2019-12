Schianto contro un tir | Irene | consigliera comunale 39enne | muore sul colpo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Incidente mortale la scorsa notte, intorno alle 3.30, sull’autostrada Catania-Siracusa, in territorio di Carlentini, doveSauro, 39 anni,di Augusta, nel Siracusano, è morta dopo che la sua Mercedes Clk si è scontrata con un tir che trasportava arance e viaggiava nella stessa direzione. Lo sè avvenuto in prossimità di una curva. Illeso il conducente del mezzo pesante, mentre lievemente ferito il conducente dell’auto sulla quale viaggiava la vittima. La polizia stradale ha eseguito i rilievi per accertare le cause dell’incidente. La donna è morta sul. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.Nel nosocomio etneo il conducente della vettura è stato sottoposto ad intervento chirurgico. La salma della donna, invece, è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Umberto I di ...

