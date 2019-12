Raffaello 500 | dialogo tra Roma e Firenze | opere a Scuderie Quirinale e Uffizi

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)– A quanto si apprende, non partiranno per, alla volta della mostra alledeldedicata a, pesi massimi della sala deglidedicata ai capolavori di Michelangelo e dell’Urbinate, come i ritratti dei coniugi Doni e la Madonna del cardellino. Questo anche perche’ la mostra, che aprira’ il 5 marzo 2020, e’ pensata come untra la Capitale e, in cui la mostra dipossa essere completata dallediprotagoniste del percorso degliche resteranno al loro posto in galleria. L'articolo500,traproviene daDailyNews.

fat4ta6 : Raffaello, oltre 200 opere alle Scuderie del Quirinale per i 500 anni dalla morte - CretellaRoberta : Raffaello, a Roma mostra monografica mai vista prima: A Scuderie del Quirinale da 5 marzo, evento clou 500 anni mor… - fisco24_info : Raffaello, a Roma mostra monografica mai vista prima: A Scuderie del Quirinale da 5 marzo, evento clou 500 anni mor… -