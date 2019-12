Per l’uccisore di Gaia e Camilla arrivano i risultati dei test tossicologici di Pietro

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si chiamaGenovese il 21enne che ha investito e uccisoVon Freymann eRomagnoli, due 16enni che hanno attraversato Corso Francia con il rosso ieri notte. Il giovane è figlio di Paolo, il famoso regista romano, nonchè sceneggiatore e scrittore italiano.era alla guida del Suv che la scorsa notte, poco dopo mezzanotte, ha investito e ucciso due ragazze di soli 16 anni,. Era a bordo della sua auto, una Renault Koleos, e stava percorrendo Corso Francia. Improvvisamente l’impatto mortale è costato la vita alle due giovanissime. Il suo telefono è stato sequestrato e lui, sotto choc, è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli esami del sangue.ha frequentato il liceo Mameli, è sportivo, gioca a rugby e ama il cinema. Il giovane è indagato per omicidio stradale.Genovese rischia l’arresto ...

