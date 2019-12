Palpeggiatore seriale arrestato | denunciati 8 casi in 8 giorni | tra Monza | Vimercate e

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Dopo l’arresto effettuato qualche giorno fa dai carabinieri, prontamente accorsi in seguito alla chiamata di una donna, sono emersi almeno 8 episodi ascrivibili allo stesso “”. Qualche giorno fa i carabinieri hannoa Oreno diun uomo, A.C., 49enne italiano, accusato di molestie, per avere palpeggiato una 26enne che camminava sul marciapiede. Grazie all’appello lanciato ramite giornali e web, altre due donne si sono presentate dai carabinieri, denunciando di esser state vittima del. Neiscorsi sono state risentire le precedenti denuncianti di analoghi episodi per una più precisa descrizione. su Il Notiziario.

