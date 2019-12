Morto il tassista fiorentino Gino Ghirelli | in coma da due anni e mezzo

Leggi la notizia su meteoweek

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ilriportò ferite gravi in seguito ad un litigio notturno con due clienti. La morte dopo duedi. Il giudice: “La reazione dei clienti fu legittima difesa” Inda due, èil. Fu colpito alla testa, riportando ferite importanti, da due … L'articoloil, inda dueproviene da www.meteoweek.com.

Verosem : RT @ultimenotizie: E' morto il tassista fiorentino Gino Ghirelli, in coma da quasi due anni e mezzo, dopo essere stato colpito alla testa d… - notizie01 : RT @ultimenotizie: E' morto il tassista fiorentino Gino Ghirelli, in coma da quasi due anni e mezzo, dopo essere stato colpito alla testa d… - croalxbis : perché hanno agito ‘’per legittima difesa’’ in pratica il tassista li avrebbe insultati e la loro reazione è stata… -