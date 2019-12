Inveisce e lancia di tutto contro i vicini | tso per un 60enne di Apice

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn)- Momenti di tensione nel tardo pomeriggio nel territorio di. Un uomo di 60 anni, con problemi di natura psichiatrici, ha iniziato ad inveirealcunidi casa, prima verbalmente e poi con lanci di pietre, mattoni e bottiglie. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri che hanno allertato i vigili urbani, il 118 e il CIM per un tso. Dopo circa due ore l’uomo, nel frattempo calmatosi e quindi senza alcuna forza fisica, è stato trasportato al reparto psichiatria dell’ospedale “Rummo” di Benevento per le cure del caso. L'articolodi: tso per undiproviene da Anteprima24.it.

